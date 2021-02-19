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Власти Конго снова столкнулись с чумой: есть погибшие

Мир

Продолжаются проблемы с чумой в Демократической Республике Конго (ДРК). По данным Agence France-Presse, на 19 февраля от заболевания погиб 31 человек, число заразившихся — около 500.

Власти Конго снова столкнулись с чумой: есть погибшие

Напомним, что ещё в прошлом году медики фиксировали случаи опасного заболевания.

"Представители EcoHealth Alliance сообщали о вспышке бубонной чумы в оздоровительной зоне Биренжи. Речь шла примерно о 150 случаях, которые были выявлены в ноябре и декабре 2020 года", — пишут в outbreaknewstoday. com

На текущий момент проблемы "сконцентрированы" в северо-восточной части ДРК, уточняют в Agence France-Presse сводки от местных властей.

"В регионе выявлены новые случаи заражения бубонной чумой и пять случаев легочной чумы", — добавил министр здравоохранения правительства провинции Итури Патрик Карамур.

Ситуация усугубляется большим числом беженцев из Южного Судана, которые зачастую бесконтрольно перемещаются между границами двух стран.

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Автор: Константин Шапров
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