Продолжаются проблемы с чумой в Демократической Республике Конго (ДРК). По данным Agence France-Presse, на 19 февраля от заболевания погиб 31 человек, число заразившихся — около 500.
Напомним, что ещё в прошлом году медики фиксировали случаи опасного заболевания.
"Представители EcoHealth Alliance сообщали о вспышке бубонной чумы в оздоровительной зоне Биренжи. Речь шла примерно о 150 случаях, которые были выявлены в ноябре и декабре 2020 года", — пишут в outbreaknewstoday. com
На текущий момент проблемы "сконцентрированы" в северо-восточной части ДРК, уточняют в Agence France-Presse сводки от местных властей.
"В регионе выявлены новые случаи заражения бубонной чумой и пять случаев легочной чумы", — добавил министр здравоохранения правительства провинции Итури Патрик Карамур.
Ситуация усугубляется большим числом беженцев из Южного Судана, которые зачастую бесконтрольно перемещаются между границами двух стран.
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