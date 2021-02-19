Развилка Байдена: как президент США решает "коронавирусный" вопрос

Удачный "старт" президентства Джо Байдена во многом зависит от успехов его команды в борьбе с пандемией. Но примерно за месяц работы стало понятно: большая часть задачи по спасению населения от коронавируса — вне его контроля.

"Белый дом "вальсирует" с губернаторами, пытаясь одновременно и договориться, и ввести свои антикоронавирусные требования. Губернаторы штатов начинают считать, что на них давят", — пишут в Politico.

Как оказалось, Белый дом сопротивлялся инициативе некоторых штатов разрешить учителям самим решать, делать прививку или нет, но при этом настаивал на как можно более быстром открытии школ.

Официальные представители Байдена также воздерживаются от критики некоторых губернаторов за ослабление мер вроде масочного режима или запрета на сборы, при этом зная, что из-за новых вариантов коронавируса может случиться новый всплеск заболеваемости.

"Девять губернаторов предупредили Байдена, что федеральные планы по перенаправлению части вакцин в общественные центры здоровья и розничные аптеки могут привести к путанице, результатом которой станет недовольство населения. При этом в штабе президента требуют как можно более детального отчёта по вакцинам, в том числе — в общедоступны формах. Так они стараются показать, что хорошо справляются со своей работой", — пишут в Politico.

Таким образом, Байдену предстоит сложный выбор: или жёсткие ограничения, или "режим свободы". Но принимать решение, уверены эксперты, ему стоит как можно оперативнее.