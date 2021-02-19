Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Снова в Сочи: о чём поговорят Путин и Лукашенко
Житель Саратова набросился с ножом на уборщика снега
Бородину возмутил Милохин, который облачился в женское платье
Есть куда расти: расходы россиян на еду выросли до 38%
В музее артиллерии Петербурга представили трубку Емельяна Пугачёва
Меньшова рассказала о скандальном поведении Людмилы Максаковой
ГБУ "Ритуал" ввело в эксплуатацию новое останкохранилище
УЕФА признал Мбаппе игроком недели в Лиге чемпионов
Яна Рудковская настояла на очной ставке с главредом "СтарХита"

Развилка Байдена: как президент США решает "коронавирусный" вопрос

Мир

Удачный "старт" президентства Джо Байдена во многом зависит от успехов его команды в борьбе с пандемией. Но примерно за месяц работы стало понятно: большая часть задачи по спасению населения от коронавируса — вне его контроля.

Развилка Байдена: как президент США решает "коронавирусный" вопрос

"Белый дом "вальсирует" с губернаторами, пытаясь одновременно и договориться, и ввести свои антикоронавирусные требования. Губернаторы штатов начинают считать, что на них давят", — пишут в Politico.

Как оказалось, Белый дом сопротивлялся инициативе некоторых штатов разрешить учителям самим решать, делать прививку или нет, но при этом настаивал на как можно более быстром открытии школ.

Официальные представители Байдена также воздерживаются от критики некоторых губернаторов за ослабление мер вроде масочного режима или запрета на сборы, при этом зная, что из-за новых вариантов коронавируса может случиться новый всплеск заболеваемости.

"Девять губернаторов предупредили Байдена, что федеральные планы по перенаправлению части вакцин в общественные центры здоровья и розничные аптеки могут привести к путанице, результатом которой станет недовольство населения.

При этом в штабе президента требуют как можно более детального отчёта по вакцинам, в том числе — в общедоступны формах. Так они стараются показать, что хорошо справляются со своей работой", — пишут в Politico.

Таким образом, Байдену предстоит сложный выбор: или жёсткие ограничения, или "режим свободы". Но принимать решение, уверены эксперты, ему стоит как можно оперативнее.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
В музее артиллерии Петербурга представили трубку Емельяна Пугачёва
Меньшова рассказала о скандальном поведении Людмилы Максаковой
Санкции Вашингтона по "СП-2" "пролетят" мимо Берлина
ГБУ "Ритуал" ввело в эксплуатацию новое останкохранилище
УЕФА признал Мбаппе игроком недели в Лиге чемпионов
Яна Рудковская настояла на очной ставке с главредом "СтарХита"
Халили заменил Бабикова в составе эстафеты на ЧМ по биатлону
Фантастика была ненаучной: "Северный поток - 2" не остановить
Семь человек пострадали при взрыве газового баллона под Воронежем
Всем ли людям снятся сны?
Популярное
Точка зрения
Зачем было лгать про Зою Космодемьянскую

О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.

Зачем было лгать про Зою Космодемьянскую
Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 
Мир. Новости мира
Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 
Здоровье
Названы люди, которые тяжелее всех болеют коронавирусом
Общество
Как правильно называть Украину, Белоруссию, Молдавию
Любовь Степушова Фантастика была ненаучной: "Северный поток - 2" не остановить Любовь Степушова Василий Амирджанов Сенаторы хотят вернуть в школы НВП Василий Амирджанов Олег Артюков "Поправим быстро": соратники вывели Геннадия Зюганова из себя Олег Артюков
Евросоюз
Стали известны детали санкций ЕС против РФ из-за Навального
Российский шоу-бизнес
Юрий Куклачёв избавил семью от войны за наследство
Вопрос фон дер Ляйен о "Спутнике V" вызвал недоумение дипломатов РФ
Политика. Новости и аналитика
Вопрос фон дер Ляйен о "Спутнике V" вызвал недоумение дипломатов РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников