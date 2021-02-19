Владимир Джабаров рассказал о политике Брюсселя и терпении Москвы

Политика Евросоюза, в последнее время построенная на весьма смелых заявлениях в адрес России и её критике, с опасной скоростью истощает "запасы терпения" Москвы.

Напомним, что не так давно Россию посещал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, который после возвращения в ЕС заявил: наша страна не готова к конструктивному диалогу, отношения разваливаются.

"Следуя за Боррелем приехал министр иностранных дел Финляндии, вёл себя тоже не очень, мягко говоря, корректно. Мы такого себе не позволяем, но терпению российскому, огромному терпению, приходит конец", — рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, выступая на "России-24".

Политик уверен, что Россия не собирается терпеть политику двойных стандартов, особенно на фоне ситуации в Каталонии (там, напомним, вспыхнули протесты из-за рэп-исполнителя Пабло Аселя, в результате чего полиция провела массовые задержания).

"Давайте так: если мы говорим о равенстве, что мы строим общеевропейский дом, то давайте относиться друг к другу с уважением и уважать внутренние законы страны и не вмешиваться во внутренние дела", — резюмировал Джабаров.