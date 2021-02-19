Итальянский посол подсказал, как улучшить отношения ЕС и РФ

Несмотря на ухудшение отношений между ЕС и РФ, есть несколько вариантов действий, которые помогли бы сделать их лучше. Об одном из вариантов рассказал посол Италии в России Паскуале Терраччано.

По мнению Терраччано, которое он озвучил на семинаре "Россия и Европа: новые вызовы для экономического сотрудничества и преодоление пандемии, упрощение визового режима в значительной мере поможет налаживанию отношений.

"Мы должны стремиться максимально сблизить европейский и российский народы. Я считаю, что лучший способ для этого — облегчить визовый режим для въезда в ЕС из России, облегчить процесс получения визы для молодёжи", — отметил Терраччано.

Напомним, что ранее новый премьер-министр Италии Марио Драги сообщил: он надеется на укрепление связей между Москвой и Римом, в том числе через налаживание диалога.