43 жителя Белоруссии наказаны США "за подрыв демократии"

Очередной пример "правосудия по-американски" показал Вашингтон: как передаёт Госдепартамент США, под ударом снова оказались граждане Белоруссии.

43 белорусских гражданина отныне лишены права на въезд в США. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, данные приведены на сайте Госдепа. В качестве причины в заявлении фигурируют слова "подрыв демократии".

"Государственный департамент США принял меры о введении визовых ограничений для 43 белорусских граждан, ответственных за подрыв белорусской демократии, что в целом лишило их права на въезд в Соединённые Штаты", — указано на сайте.

Как оказалось, список довольно разнообразен: в нём нашлось место не только руководителям различных уровней, но и представителям правоохранительных структур, а также сотрудникам вузов Белоруссии.

"Ранее мы наложили визовые ограничения на 66 человек, которые были признаны ответственными за подрыв белорусской демократии. В число этих лиц входили высокопоставленные должностные лица режима Лукашенко, а также граждане России и Белоруссии, причастные к воспрепятствованию работе независимых СМИ и иным образом подрывающим целостность свободы СМИ в Белоруссии", — напоминают в документе.