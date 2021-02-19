И хочется, и колется: в ЕС не могут решиться на новые санкции против РФ

Евросоюз, ранее обещавший России санкционные "громы и молнии", пришёл в себя и задумался о перспективах отношений Москвы и Брюсселя. Как передаёт Bloomberg со ссылкой на свои источники, в ЕС уже не готовы быстро вводить максимально жёсткие санкции.

Дипломаты, с которыми пообщались эксперты Bloomberg, сообщили следующее: даже некоторых российских олигархов, например, Романа Абрамовича и Алишера Усманова трогать не решились. Таким образом, санкции "усыхают" на глазах: ни экономических, ни "персональных" "ударов" по России, судя по всему, не последует.

Как уточняется, причина такого поведения ЕС проста: в союзе начались разногласия, усиленные нежеланием многих стран "сжигать мосты" в отношениях с Россией.

Польша и некоторые страны Прибалтики требуют как можно скорее наказать Россию, а Германия и Италия предлагают не спешить. Из возможных вариантов санкций обсуждаются лишь некие "визовые запреты" и "заморозка" активов угодивших в санкционные списки в банках ЕС.