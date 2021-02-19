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Порошенко предложил Зеленскому ввести санкции против Порошенко

Мир » Бывший СССР » Украина

Экс-президент Украины Пётр Порошенко стал владельцем телеканала "Прямой" и намекнул Владимиру Зеленскому, чем закончатся его попытки закрыть телеканал.

Порошенко предложил Зеленскому ввести санкции против Порошенко

Сумма сделки не оглашается, однако Пётр Порошенко сообщил, что "это миллионы и миллионы, которые могли бы пойти на благотворительность". Экс-президент Украины выкупил телеканал у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко после того, как стало известно, что в отношении "Прямого" и его владельца готовятся санкции, аналогичные принятым 2 февраля в отношении телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne и их владельца — депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака.

"В государственном реестре конечным бенефициарным владельцем телеканала "Прямой" стала Prime Assets Capital — структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", — объявил Порошенко о смене собственника в эфире телеканала.

Новый владелец обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и посоветовал ему внимательно изучить, как закончил их общий предшественник на посту главы государства Виктор Янукович, который в своё время пытался закрыть "5 канал", также принадлежащий Порошенко. И даже дал подсказку — закончил Янукович плохо.

"Владимир Александрович, завтра на Совете национальной безопасности и обороны можно вводить санкции против "террориста" Порошенко, но я буду делать все от меня зависящее для того, чтобы защитить свободу слова", — заявил Порошенко Зеленскому.

Заседание СНБО, на котором предполагалось ввести санкции против телеканала, состоится сегодня, 19 февраля, сообщает РИА Новости.

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Автор: Людмила Черткова
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