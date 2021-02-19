Стали известны детали санкций ЕС против РФ из-за Навального

Разногласия между странами Евросоюза по поводу введения санкций против России из-за дела Навального напоминают попытку пройти не оступившись по тонкому канату.
После того как Алексей Навальный был арестован, страны Прибалтики, Польша и Швеция выступили с призывом ввести новые антироссийские санкции. На этом же, кстати, настаивали ближайшие сторонники блогера: их санкционный список включает имена высокопоставленных чиновников и олигархов, названных "кошельками Путина".
Однако для введения санкций необходимо согласие всех 27 стран-членов Евросоюза, а такого единодушия в Европе нет. В частности, Германия и Италия заявили, что санкции не должны закрывать дверь для взаимодействия с Москвой и нарушить стратегические интересы европейского блока. Кроме того, после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности к разрыву связей с ЕС в Брюсселе серьёзно опасаются, что сложившейся ситуацией воспользуется Китай.
"Ограничения, скорее всего, ударят по российским чиновникам и организациям, подозреваемым в непосредственном участии в "деле Навального. Если политическое решение будет принято в понедельник, 22 февраля, то последует процесс определения физических и юридических лиц, которые будут подвергнуты замораживанию активов и запретам на поездки", — пишет Bloomberg.
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