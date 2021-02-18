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Захарова ответила на притязания Японии по Курильским островам

Мир

По мнению Марии Захаровой, Япония хочет добиться территориальных уступок от России, одновременно наращивая взаимодействие с США.

Захарова ответила на притязания Японии по Курильским островам

Россия готова к переговорам по мирному договору с Японией, и эти переговоры ведутся. Однако параллельно с этим японская сторона активно взаимодействует с Соединёнными Штатами Америки в вопросах развёртывания на своей территории систем противоракетной обороны, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Что же касается территориальных претензий Японии на южные острова Курильской гряды (Хабомаи, Шикотан, Кунашир, Итуруп), то Конституция РФ не позволяет теперь даже обсуждать эту тему. Тем не менее, на днях генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като заявил о намерении продолжать добиваться решения территориального спора.

"Уже нельзя никаким образом согласно Конституции. Даже эту тему каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция. Не надо нам на эту тему, в общем-то, дебатировать", — прокомментировала Мария Захарова намерения Японии в эфире YouTube-канала "Антонимы".

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Автор: Людмила Черткова
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