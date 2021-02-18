Японка отсудила у властей Осаки 330 000 йен: причина - в волосах

Неожиданная развязка в "деле о чёрных волосах": пострадавшая от действий руководства школы японка сумела отсудить у властей префектуры 330 000 йен.

История, как пишут в JapanToday, развивалась следующим образом. В японских школах очень строго относятся к дресс-коду и внешнему виду учеников, в том числе запрещается красить волосы. И администрация одной из средних школ префектуры Осака в 2015 году посчитала, что вправе требовать от одной из учениц чёрного цвета волос.

"Девушка утверждала, что её естественный цвет волос — коричневый, но в школе говорят, что три разных учителя исследовали корни волос девушки и обнаружили, что они черные. Они восприняли данный факт как доказательство того, что она красила волосы", — уточняют в СМИ.

В конце концов, как признаётся девушка, которой сейчас 21 год, ей сказали: или вы меняете цвет волос, или не ходите в школу. Она перестала посещать занятия, а затем её имя убрали из списков класса, заодно куда-то переставив парту.

В 2017 году стороны снова встретились, но уже в суде: японка требовала компенсацию за "психическое расстройство" в размере 2,2 млн йен. Она указала в иске, что после запрета на посещение школы ей было тяжело и сложно, возникли стрессы.

Суд, рассмотревший дело, пришёл к выводу: обе стороны в чём-то правы. Поэтому девушке положены 330 000 йен компенсации, которые выплатит не школа, а префектура. Решение было озвучено на днях.

"Нельзя сказать, что школа заставляла [девушку] красить волосы в чёрный цвет. Администрация требовала от нее только вернуть естественный цвет волос. Но действия школы, последовавшие в дальнейшем, неприемлемы. Обязываем префектуру Осака выплатить женщине компенсацию в размере 330 000 иен", — резюмировал председательствующий судья Норико Йокота.