Премьер Грузии ушёл в отставку из-за оппозиционного политика

Новые перестановки во власти Грузии: премьер-министр страны, Георгий Гахария, заявил, что подаёт в отставку.

Как заявил Гахария на брифинге в четверг, 18 февраля, он не смог найти компромисс касательно дела оппозиционера Ники Мелия.

"К сожалению, из-за того, что я не смог договорится с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность", — уточнил премьер.

Напомним, что Ники Мелия, депутат от "Единого национального движения", был ранее лишён статуса неприкосновенности. Затем через Тбилисский городской суд прокуратуре удалось добиться права на его арест: как оказалось, Мелия, обязанный ранее уплатить залог, не сделал этого.

На текущий момент известно, что Мелия находится в офисе "Единого национального движения", сторонники политика сообщают, что представители полиции его "не получат". Решение об отставке премьера они встретили криками о "победе".