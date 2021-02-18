Несмотря на то, что Дональд Трамп покинул кресло президента, его сторонники могут преподнести команде Джо Байдена ещё много сюрпризов.
В попытках от этих сюрпризов защититься полиция Капитолия попросила подкрепление в виде 4900 солдат нацгвардии. Как передаёт CNN, солдат нужно оставить в районе Капитолия примерно до 12 марта.
4 марта эксперты ожидают возможных беспорядков с участием сторонников Трампа. Дело в том, что ранее (до 1933 года) именно в этот день проводили церемонию инаугурации президента. Видимо, для подстраховки войска хотят оставить почти до середины месяца.
Напомним, что ранее солдаты Нацгвардии США охраняли Капитолий до и в ходе проведения церемонии инаугурации Джо Байдена. При этом через сутки после церемонии оказалось, что их негде расквартировать, и солдаты вынуждены были расположиться в подземном парковочном комплексе неподалёку от Капитолийского холма.
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