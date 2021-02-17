Кому нужна третья доза вакцины от COVID-19, объяснил Билл Гейтс

США лидируют по количеству заболевших и скончавшихся от коронавирусной инфекции. А в мире то и дело обнаруживают новые штаммы коронавируса.

В связи с этим возникает резонный вопрос об эффективности уже созданных вакцин от коронавируса против новых штаммов инфекции. Американский миллиардер Билл Гейтс поделился своей точкой зрения на эту проблему.

Он уточнил, что в научном сообществе сейчас идёт активное обсуждение сложившейся ситуации в связи с распространением новых штаммов коронавируса. Достаточно ли будет обеспечить высокий охват населения вакцинацией, понадобится ли третья инъекция вакцины. Если понадобится, то будет ли это первоначальная или модифицированная вакцина — на все эти вопросы учёные пока не могут дать вполне однозначный ответ.

"Тем людям, кто уже получил две прививки, может понадобиться третья. Я думаю, вполне вероятно, что у нас будет усовершенствованная вакцина, чтобы быть абсолютно уверенными, что когда эти варианты коронавируса достигнут США, вакцины будут защищать", — заявил Билл Гейтс в эфире телеканала CBS News.

На территории США на данный момент одобрены две вакцины — Moderna и Pfizer/BioNTech. Обе они двухкомпонентные. Несмотря на усилия властей, массовая вакцинация идёт с задержками.