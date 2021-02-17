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В Мадриде акция в поддержку рэпера Аселя переросла в беспорядки

Мир » Европа » Евросоюз

Известные деятели культуры подписали манифест в защиту рэпера Пабло Аселя, а уличные акции в его поддержку переросли в столкновения с полицией.

В Мадриде акция в поддержку рэпера Аселя переросла в беспорядки

Пабло Асель получил два года условно за прославление терроризма в 2015 году. В 2018 в отношении рэпера было возбуждено новое дело — за клевету на монархию и опять за прославление терроризма. Судебные разбирательства длились долго, и в конце концов суд приговорил его к девяти месяцам тюрьмы, куда Асель отказался явиться добровольно.

Теперь в нескольких городах Испании проходят акции протеста в поддержку арестованного рэпера. В частности, в Мадриде протестующие не ограничились скандированием требования выпустить Аселя из тюрьмы. Несколько сотен человек начали выламывать из земли дорожные знаки, опрокидывать мусорные баки. Затем они соорудили баррикаду и подожгли её. Попытались прорваться в метро, что привело к закрытию станций подземки.

Полиция зачистила центральную площадь Мадрида Пуэрта-дель-Соль. Стражи порядка применили дубинки, резиновые пули и перцовый газ против митингующих. В Мадриде задержаны 14 человек, в ходе беспорядков пострадали пятеро полицейских. Есть пострадавшие и среди протестующих, сообщает РИА Новости.

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Автор: Людмила Черткова
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