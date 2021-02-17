США подали апелляцию на отказ в экстрадиции Ассанжа

США продолжают добиваться экстрадиции из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его защита просит суд дать дополнительное время.
В январе Центральный уголовный суд Лондона отказал американским властям в экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Судья Ванесса Барайтсер объяснила это решение плохим состоянием здоровья Ассанжа. У американской стороны было несколько недель, чтобы оспорить решение лондонского суда.
"Обвинение США направило в суд свои аргументы в минувшую пятницу. Это является апелляцией на вердикт от 4 января, в котором говорилось, что экстрадировать Ассанжа в США небезопасно, так как выдача в высокой степени вероятности приведет к смерти подсудимого", — сообщил оргкомитет движения Don't Extradite Assange.
Сторона защиты намерена попросить суд предоставить дополнительное время. Оно нужно адвокатам Ассанжа, чтобы выработать дальнейшую стратегию защиты и подготовить аргументацию, сообщает РИА Новости.
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