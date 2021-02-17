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Супруг Елизаветы II принц Филипп попал в больницу

Мир » Европа

99-летний принц Филипп, муж британской королевы Елизаветы II, плохо себя почувствовал, в связи его госпитализировали, сообщает RT. Он находится под присмотром врачей лондонской больницы имени короля Эдуарда VII.

Отмечается, что это мера предосторожности.

Принц Филипп будет находиться в больнице несколько дней. За это время он пройдёт обследования, назначенные его лечащим врачом.

Напомним, что герцог Эдинбургский родился 10 июня 1921 года. Несмотря на хорошее здоровье, его уже не первый раз госпитализируют.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Елизавета II отобрала у Меган Маркл фамильные королевские украшения.

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Автор: Снежана Шахова
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