Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс рекомендует богатым странам перейти на искусственное мясо говядины. Он утверждает, что это позволит уменьшить объём выбросов парниковых газов.
В течение жизни коровы выделяют большие объёмы метана, что является одним из основных факторов, которые приводят к климатическим изменениям.
"Я считаю, что все богатые государства должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину", — заявил он в интервью журналу Technology Review Массачусетского технологического института.
Также Билл Гейтс отметил, что со временем люди привыкнут ко вкусу искусственной говядины. Некоторые считают, что выращенное в лаборатории мясо вкуснее, чем натуральное.
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