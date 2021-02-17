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Билл Гейтс призвал богатые страны перейти на искусственную говядину

Мир

Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс рекомендует богатым странам перейти на искусственное мясо говядины. Он утверждает, что это позволит уменьшить объём выбросов парниковых газов.

В течение жизни коровы выделяют большие объёмы метана, что является одним из основных факторов, которые приводят к климатическим изменениям.

"Я считаю, что все богатые государства должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину", — заявил он в интервью журналу Technology Review Массачусетского технологического института.

Также Билл Гейтс отметил, что со временем люди привыкнут ко вкусу искусственной говядины. Некоторые считают, что выращенное в лаборатории мясо вкуснее, чем натуральное.

 

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Автор: Снежана Шахова
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