Драги: с Москвой общаться будем, но кое-что вызывает озабоченность

Своими планами на работу с Россией поделился новый премьер-министр Италии Марио Драги. В своём обращении к Сенату страны он заявил, что готов укреплять диалог с Москвой, но кое о чём беспокоится.

"Италия будет укреплять механизмы диалога с Российской Федерацией. Мы с озабоченностью наблюдаем, что происходит в этой и других странах, где ущемляются права человека", — уточнил Драги.

Напомним, что назначение Драги прокомментировал и Владимир Путин. Российский президент отправил итальянскому премьеру телеграмму, в которой отметил: он надеется на конструктивные отношения.

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать конструктивному развитию российско-итальянских отношений, двустороннего сотрудничества в различных сферах — на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на европейском континенте и в мире в целом", — уточняют на сайте Кремля.