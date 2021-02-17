Несмотря на ожидаемое "смягчение" политики в отношении Китая и отказ от поспешных решений, которые так любил Трамп, Джо Байден ясно дал понять: Вашингтон не будет мириться с нарушениями прав человека.
Подробнее об отношении к Китаю президент США рассказал на встрече с общественностью в Милуоки.
Президенту задали вопрос, касающийся разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, и речь зашла в том числе о притеснении населения Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) и Тайваня.
"Я планирую открыто дать понять, что мы намерены продолжать отстаивать права человека в ООН и в других организациях, которые имеют влияние на их [Китая] поведение.
Для Китая будут последствия, и [Си Цзиньпин] знает это", — ответил Байден.
Напомним, что ранее Китай успел в очередной раз спровоцировать и Японию, разрешив проход своих судов береговой охраны через японские воды у островов Сенкаку.
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