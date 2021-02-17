Пентагон: Россия - угроза для НАТО. Но мы будем с ней работать

Несмотря на смену администрации США, политика многих ведомств в отношении России осталась неизменной. Присоединился к "консерваторам" и Пентагон: там уверены, что Россия является угрозой. Однако из администрации Джо Байдена, видимо, пришёл "указ": с Россией нужно общаться. Как выкрутился Пентагон?

Объяснить ситуацию и наметить план действий в Пентагоне решили посредством пресс-конференции. Выступивший на ней представитель ведомства сообщил: Россия — угроза для партнёров США по НАТО, но это не помешает провести с ней переговоры.

В скором времени, объяснил представитель, будет проведена онлайн-встреча министров обороны стран НАТО, на которой американский представитель как раз собирается поднять тему России.

"Вполне очевидно, что Россия является угрозой для всех союзников по НАТО, в том числе Соединённых Штатов. Они используют военную силу для достижения своих целей. США неоднократно были свидетелями примеров того, как Россия пытается подорвать безопасность и стабильность", — заявили в Пентагоне.

При этом представитель ведомства не стал уточнять, что же именно "угрожающего" сделала Россия, и отметил: администрация Байдена готова обсудить некоторые вопросы с Москвой.

"Администрация уже дала понять, что мы будем работать с Россией для продвижения наших собственных интересов, привлекая их в то же время к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия", — резюмировал представитель Пентагона.