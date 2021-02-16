Pfizer подала документы для регистрации своей вакцины на Украине

Ожидается, что препарат будет зарегистрирован через несколько дней. Ранее заявку на регистрацию вакцины украинскому регулятору подал также производитель AstraZeneca.
"Pfizer подала документы на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней. Буквально мне только что передали наши эксперты, получившие документы от Pfizer", — заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на онлайн-конференции американо-украинского делового совета.
Таким образом, на Украине сейчас находятся в стадии регистрации три вакцины от коронавирусной инфекции: Pfizer, Oxford/AstraZeneca и китайская Sinovac. При этом Украина ожидает поставку 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX до конца второго квартала, сообщает РИА Новости.
Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о провале Киева на переговорах по поводу поставок в страну вакцины от коронавируса. На сегодняшний день Украина не имеет контрактов и договоров на поставку или официальных сроков поставки заявленных в мире вакцин, уточнил парламентарий.
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