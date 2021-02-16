В США высказались о санкциях из-за "Северного потока-2"

Администрация США по-прежнему считает проект "Северный поток-2" плохой сделкой. Поэтому вопрос об исключении из санкций вряд ли будет рассмотрен.

В США внимательно следят за "обеспечением энергобезопасности" в Европе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Поэтому, пояснила она, в случае завершения строительства и сертификации газопровода американская сторона решит вопрос о применимости санкций в отношении проекта, сообщает РИА Новости.

"Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями и потому что это идёт в разрез с собственными провозглашёнными Европой целями в сфере энергетики и безопасности", — уточнила Псаки позицию Белого дома по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Германия встала на защиту "Северного поток-2". Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что Германия не согласна с критикой в адрес проекта газопровода.