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Лукашенко одобрил перевалку нефтепродуктов в портах РФ

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Александр Лукашенко уполномочил министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии на проведение переговоров по проекту межправительственного соглашения с Россией о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах РФ на экспорт.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Беларуси, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты, в качестве основы для проведения переговоров.

Соответствующий указ глава государства подписал 16 февраля", — говорится в сообщении пресс-службы главы белорусского государства.

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Автор: Алексей Корнеев
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