Лукашенко одобрил перевалку нефтепродуктов в портах РФ

Александр Лукашенко уполномочил министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии на проведение переговоров по проекту межправительственного соглашения с Россией о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах РФ на экспорт.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Беларуси, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты, в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ глава государства подписал 16 февраля", — говорится в сообщении пресс-службы главы белорусского государства.