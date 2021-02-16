В Германии предупредили о последствиях отказа от "СП-2"

Глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес назвал "фатальным" отказ Германии от российского газа. Об этом политик заявил в в авторской статье для газеты Handelsblatt.

"Для Германии как промышленного региона было бы фатальным искусственное сокращение дешевого трубопроводного газа до того, как появятся альтернативы. Следствием этого будет завышение цен на газ и электроэнергию для потребителей и потеря рабочих мест. Любой, кто ослабит немецкую экономику, в конечном итоге также ударит по ЕС: откуда должны поступать налоговые поступления для пакетов помощи от последствий коронавируса и инвестиции для Green Deal?" — считает Гермес.