Японцы считают, что Россия "задрала нос" из-за Курил

По мнению журналистов японской газеты Hokkaido Shimbun, правительство страны выбрало не правильный курс в отношениях с Россией на переговорах по Курильским островам.

"Уступка Японии вызвала ситуацию, в которой Россия "задрала нос". До сих пор не до конца раскрыты детали тогдашних российско-японских переговоров в Сингапуре. А ведь сейчас не обойтись без того, чтобы высветить эти детали в пределах возможного и произвести "ревизию" нашего внешнеполитического курса", — говорят авторы в статьи.