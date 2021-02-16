По мнению журналистов японской газеты Hokkaido Shimbun, правительство страны выбрало не правильный курс в отношениях с Россией на переговорах по Курильским островам.
"Уступка Японии вызвала ситуацию, в которой Россия "задрала нос". До сих пор не до конца раскрыты детали тогдашних российско-японских переговоров в Сингапуре. А ведь сейчас не обойтись без того, чтобы высветить эти детали в пределах возможного и произвести "ревизию" нашего внешнеполитического курса", — говорят авторы в статьи.
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