Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что конфликт в Донбассе не станет препятствием на пути вступления Украины в НАТО. Об этом политик рассказал в в интервью агентству "Укринформ".
"Конечно, наличие открытой агрессии против Украины и оккупированных территорий вызывают дискуссии внутри блока. Но эти политические дискуссии никогда не прекращались. Отдельные члены НАТО могут выражать разные позиции. Но они не создадут препятствий, когда мы будем готовы войти в НАТО", - уверен Шмыгаль.
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