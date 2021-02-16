Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила о попытках Киева собрать закрытую служебную информацию на предприятиях ДНР.

"В последнее время прокуратурой ДНР зафиксированы массовые запросы, требования и иные формы обращений для получения информации, направленные в адрес предприятий, организаций и учреждений ДНР якобы от имени прокуратуры и ее должностных лиц.

Предварительно установлено, что рассылка фальшивых электронных писем осуществляется с территории Украины, и организована представителями украинских специальных служб", — рассказали в пресс-службе ведомства.