Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила о попытках Киева собрать закрытую служебную информацию на предприятиях ДНР.
"В последнее время прокуратурой ДНР зафиксированы массовые запросы, требования и иные формы обращений для получения информации, направленные в адрес предприятий, организаций и учреждений ДНР якобы от имени прокуратуры и ее должностных лиц.
Предварительно установлено, что рассылка фальшивых электронных писем осуществляется с территории Украины, и организована представителями украинских специальных служб", — рассказали в пресс-службе ведомства.
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