В ЕС откроют набор в ряды астронавтов

Европейское космическое агентство планирует открыть прием заявок для новых астронавтов. Об этом сообщили в министерстве занятости и экономики Финляндии.

В конкурсе смогут принять участие лица со степенью магистра естественных наук, медицины, инженерии, математики или информатики и опытом работы в своей области не менее трёх лет. Также поощряется сильная мотивация, языковые навыки и стрессоустойчивость.

Кроме того в ведомстве отметили, что при отборе особое внимание будет уделяться гендерному балансу.