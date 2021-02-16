Европейское космическое агентство планирует открыть прием заявок для новых астронавтов. Об этом сообщили в министерстве занятости и экономики Финляндии.
В конкурсе смогут принять участие лица со степенью магистра естественных наук, медицины, инженерии, математики или информатики и опытом работы в своей области не менее трёх лет. Также поощряется сильная мотивация, языковые навыки и стрессоустойчивость.
Кроме того в ведомстве отметили, что при отборе особое внимание будет уделяться гендерному балансу.
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