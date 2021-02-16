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Японский тупик: проблема со шприцами пока не поддаётся властям

Мир

Продолжается история со специальными шприцами для вакцин в Японии. Как оказалось, власти всё ещё не могут её решить, и дело дошло до откровенного замалчивания фактов.

Японский тупик: проблема со шприцами пока не поддаётся властям

Напомним суть проблемы: специальный шприц позволяет сделать шесть инъекций из одного флакона. Если использовать обычный, то флакона хватит всего на пять раз. Причина разницы — особая конструкция, благодаря которой в шприц можно точно набрать минимальную необходимую дозу вакцины.

Ранее в Токио подтвердили, что контракт с Pfizer Inc рассчитан на 144 млн доз вакцины. Если учесть, что укол нужно сделать дважды, то в идеале вакцинированы окажутся 72 млн японцев. Однако власти отказались прямо ответить на вопрос о том, будут ли эти 72 млн "урезаны" из-за проблем со шприцами.

"Мы всё ещё пытаемся получить эти специальные шприцы", — ответил на волнующий всех вопрос главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, но от уточнений воздержался.

Представитель Pfizer в Японии и представитель министерства здравоохранения страны также отказались уточнять, по какому принципу рассчитали именно 144 млн доз и опирались ли в расчётах на цифру шесть.

Единственной стороной, от которой удалось получить чёткий ответ, оказались представители Nipro Corp (производитель тех самых шприцов).

"Мы получаем запросы от министерства здравоохранения, и нам необходимо предпринять некоторые шаги, чтобы нарастить объёмы производства.

Но это не то, что мы можем сделать в одночасье. Пройдёт четыре-пять месяцев, прежде чем мы сможем резко ускориться", — сказала пресс-секретарь Nipro, передаёт Politico.

"Очевидно, всё это связано с недостатком компетентности и сложностями в договорённостях. Только правительство могло потерпеть неудачу в таком колоссальном масштабе", — резюмирует пользователь expat под материалом о ситуации.

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Автор: Константин Шапров
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