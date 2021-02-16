В Гааге постановили отменить комендантский час в Нидерландах

Окружной суд в Гааге постановил отменить комендантский час в Нидерландах, введенный в связи с ужесточением ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

"Судья предварительно постановил, что введение комендантского часа не было связано с особой срочностью, необходимой по данному закону (о чрезвычайных полномочиях гражданской власти - прим.ред.). Комендантский час нужно отменить немедленно", - заключили в Гааге.