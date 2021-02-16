Эксперт рассказал о "главной цели" Лукашенко

Политолог Андрей Казакевич уверен, что понял "главную цель" президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Эксперт обратил внимание, что в ходе Всебелорусского народного собрания президент не озвучил свои политические задачи. Эксперт предположил, что Александр Лукашенко не хочет ничего менять в ближайшее время и намерен остаться у власти.

"Его главная цель – затянуть, выждать время", – предположил Казакевич.