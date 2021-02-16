Скандал на Украине: в учебнике написали - Севастополь основан Россией

Очередной "пропагандистский" скандал развернулся на Украине. В одном из учебников истории рецензент нашёл ошибки и плагиат, которые помогают пропаганде "русского мира".

По данным, которые передаёт агентство "УНИАН", проблемы с учебником поднял профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко. Он подчеркнул, что издание даже не было проверено системами антиплагиата, в нём множество ошибок.

"В пособии указывается, что Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь", — приводят данные эксперта в агентстве.

Интересно, что другие эксперты ошибок не выявили, так что издание было рекомендовано для школ. Однако выпустить его в печать ещё не успели, так что теперь из-за спорных моментов будет организована ещё одна проверка.

Напомним, что ранее в другом учебнике все желающие смогли прочесть истории о том, что украинцы — исключительная нация, а русские не относятся к славянским народам.