Очередной "пропагандистский" скандал развернулся на Украине. В одном из учебников истории рецензент нашёл ошибки и плагиат, которые помогают пропаганде "русского мира".
По данным, которые передаёт агентство "УНИАН", проблемы с учебником поднял профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко. Он подчеркнул, что издание даже не было проверено системами антиплагиата, в нём множество ошибок.
"В пособии указывается, что Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь", — приводят данные эксперта в агентстве.
Интересно, что другие эксперты ошибок не выявили, так что издание было рекомендовано для школ. Однако выпустить его в печать ещё не успели, так что теперь из-за спорных моментов будет организована ещё одна проверка.
Напомним, что ранее в другом учебнике все желающие смогли прочесть истории о том, что украинцы — исключительная нация, а русские не относятся к славянским народам.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.