Глава МВД Франции о Ле Пен: не знает цифр и не хочет решать проблемы

Кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен нелестно охарактеризовал глава МВД страны. По его мнению, Ле Пен имеет множество недостатков и даже не может опереться в своих суждениях на конкретные цифры.

Дебаты главы МВД Франции Жеральда Дарманена и лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен показал канал France 2. После их завершения Дарманен не пожалел обвинений для своей собеседницы.

"Я хотел бы показать, что Марин Ле Пен, хоть и видит проблемы нашей страны, не хочет их решать. Она также не знает цифр, что не имеет понимания проблем и мер по их решению… Я хочу показать, что некоторые лидеры являются популистами. Нужно, чтобы избиратели их тоже слушали, чтобы понимать, что именно мы, республиканские правительства, можем дать твердый ответ в рамках правового поля на их вопросы", — сообщил Дарманен в комментарии RTL.