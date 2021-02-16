Кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен нелестно охарактеризовал глава МВД страны. По его мнению, Ле Пен имеет множество недостатков и даже не может опереться в своих суждениях на конкретные цифры.
Дебаты главы МВД Франции Жеральда Дарманена и лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен показал канал France 2. После их завершения Дарманен не пожалел обвинений для своей собеседницы.
"Я хотел бы показать, что Марин Ле Пен, хоть и видит проблемы нашей страны, не хочет их решать. Она также не знает цифр, что не имеет понимания проблем и мер по их решению…
Я хочу показать, что некоторые лидеры являются популистами. Нужно, чтобы избиратели их тоже слушали, чтобы понимать, что именно мы, республиканские правительства, можем дать твердый ответ в рамках правового поля на их вопросы", — сообщил Дарманен в комментарии RTL.
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