Не желая оставлять жителей страны без культурного досуга, власти Франции начали придумывать экспериментальные форматы проведения мероприятий. Как передаёт канал LCI, в скором времени страну ждут "экспериментальные концерты".

На LCI показали выступление министра культуры Франции Розлин Башло, которая отметила: концерты в экспериментальном формате намечены на апрель и март для жителей Марселя и Парижа. Они будут отличаться от привычных — однако позволят провести тестирование и понять, как лучше устраивать подобные события в будущем.

"Я очень оптимистично отношусь к будущему сидячих мероприятий… Что касается стоячих, это более сложно.

Именно поэтому я собираюсь провести экспериментальные концерты, спектакли, которые нацелены на то, чтобы тестировать открытие культурных заведений в будущем", — уточнила Башло.