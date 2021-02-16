Два дня подряд: Китай снова провоцирует Японию

Китай продолжает свою тактику провокаций у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао). По данным канала NHK, китайские суда нарушают границы второй день подряд.

Как сообщают журналисты NHK, на этот раз китайская сторона разрешила проход к спорным островам корабля, вооружённого пушкой. Напомним, что ранее в Китае вступили в силу поправки в законы, согласно которым береговая охрана страны может стрелять по судам, "нарушающим границы Китая".

Китайские суда постарались сблизиться с японскими "рыболовами", однако Токио оперативно прислал в спорный район собственные силы береговой охраны, которые попросили китайцев покинуть японские воды.

"Мы считаем неприемлемыми подобные действия китайских кораблей на протяжении нескольких дней. Кроме того, мы считаем это нарушением международных правил [навигации]. В связи с этим мы заявили протест китайской стороне и решительно потребовали прекратить подобные действия", — отметил пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.