Власти Японии проведут перепись ради поиска одиночек

Необычную задачу поставили власти Японии: необходимо провести перепись населения и найти всех одиноких людей в стране. Это необходимо для оказания им помощи — как оказалось, работать в этом направлении будет целое ведомство.

Данные о новой идее привёл на пресс-конференции глава министерства по региональному развитию Тэцуси Сакамото. Он отметил, что пока вопросы помощи одиночкам проработают примерно 10 человек.

"В течение этой недели в канцелярии правительства будет создан специальный отдел по этой проблеме", — уточнил сроки Сакамото.

Проблемы одиноких людей, по данным японских властей, часто заканчиваются суицидами, количество которых по итогам 2020 года выросло впервые с 2009 года. В 2020 свести счёты с жизнью решили около 21 тыс. человек. По мнению властей, своё влияние оказала пандемия.