Граждане Турции положительно оценили карту, опубликованную телеканалом TGRT, на которой продемонстрировано расширение сферы влияния Анкары на несколько российских регионов, в том числе на Крым и Кубань.
Турецкий государственный канал опубликовал визуализацию расширения влияния Турции на Балканы, Северную Африку, Ближний Восток, Закавказье, Среднюю Азию, а также на российский Кавказ, Кубань и Крым к 2050 году.
"Дай бог, рождается новое османское государство", — заявил один из читателей
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