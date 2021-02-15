Туркам понравилась карта расширения влияния Анкары на Крым и Кубань

Граждане Турции положительно оценили карту, опубликованную телеканалом TGRT, на которой продемонстрировано расширение сферы влияния Анкары на несколько российских регионов, в том числе на Крым и Кубань.

Турецкий государственный канал опубликовал визуализацию расширения влияния Турции на Балканы, Северную Африку, Ближний Восток, Закавказье, Среднюю Азию, а также на российский Кавказ, Кубань и Крым к 2050 году.

"Дай бог, рождается новое османское государство", — заявил один из читателей