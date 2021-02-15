Украинский дипломат: "Клуб друзей Украины против Путина" разваливается

По мнению украинского дипломата Романа Бессмертного, судьба "Северного потока — 2" уже решена: его достоят и запустят. При этом попытки Киева собрать "Клуб друзей против Путина" оказались провальными.

Рассказывая про "СП-2" и попытки Киева выстроить какую-либо стратегию против газопровода, Бессмертный подчеркнул: стоит упомянуть разговор Путина и Байдена.

"Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США. Буквально через неделю — продолжение действия договора СНВ-3 и начало ни с того, ни с сего строительства "Северного потока", — заявил Бессмертный для канала "НАШ".

Таким образом "Клуб друзей Украины против Путина" начал разваливаться, так толком и не "начавшись". В поддержку газопровода выступили Австрия и Франция, причём практически "синхронно".

"Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе", — резюмировал Бесмертный.