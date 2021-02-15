Украинский дипломат, бывший представитель Киева на переговорах в Минске, Роман Бессмертный уверен в том, что "клуб друзей Украины против Путина" начинает распадаться. Об этом он заявил в эфире местного телеканала.
"Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США. Буквально через неделю — продолжение действия договора СНВ-3 и начало ни с того, ни с сего строительства "Северного потока"
Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе", — сказал Бессмертный.
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