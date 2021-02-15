Продолжается история с иском, поданным китайскими инвесторами против украинского предприятия "Мотор Сич". Как уточнили в пресс-службе предприятия, китайцы решили увеличить свои претензии сразу на 100 млн долларов.
Напомним, что примерная общая сумма спора между "Мотор Сич" и инвесторами из Китая достигла уже 3,5 млрд долларов. С учётом новой претензии она составит 3,6 млрд.
"Китайские инвесторы "Мотор Сич" увеличили предварительную сумму убытков на минимум $100 млн, касающихся их требований в споре против Украины, рассмотрение которого происходит в международном арбитраже, — с $3,5 млрд до не менее чем $3,6 млрд", — уточняется на сайте "Мотор Сич".
Как казалось, к делу подключилась ещё одна группа "обиженных" китайских акционеров. Представители данной группы сообщили, что также пострадали от действий Киева, который "нарушил международные обязательства".
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