Украина может стать "пастушеской" страной

Экономист, глава Жилищного союза Александр Скубченко поделился мнением о том, что от Украины Западу нужно только сырьё, а открытие рынка страны может привести к уничтожению ее промышленности.

Эксперт сравнил отношения Киева и МВФ с аналогичным опытом Монголии. Он пояснил, что когда в 1991 году последняя "впустила" к себе фонд и открыла свой рынок, ее промышленность развивалась, а экономика росла. Но всего за десять лет Монголия деградировала до уровня "пастушества".

"Все, как и у нас: минимизация роли государства, "невидимая рука рынка", распродажа активов и выполнение всех прочих требований МВФ. Вот сейчас уже и Витренко, ссылаясь на Адама Смита, заявил, что урановый ГОК надо закрыть, а заниматься можно и сельским хозяйством", — рассказал Скубченко.