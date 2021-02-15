Экономист, глава Жилищного союза Александр Скубченко поделился мнением о том, что от Украины Западу нужно только сырьё, а открытие рынка страны может привести к уничтожению ее промышленности.
Эксперт сравнил отношения Киева и МВФ с аналогичным опытом Монголии. Он пояснил, что когда в 1991 году последняя "впустила" к себе фонд и открыла свой рынок, ее промышленность развивалась, а экономика росла. Но всего за десять лет Монголия деградировала до уровня "пастушества".
"Все, как и у нас: минимизация роли государства, "невидимая рука рынка", распродажа активов и выполнение всех прочих требований МВФ. Вот сейчас уже и Витренко, ссылаясь на Адама Смита, заявил, что урановый ГОК надо закрыть, а заниматься можно и сельским хозяйством", — рассказал Скубченко.
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