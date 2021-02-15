Пекин не даёт ВОЗ данные по коронавирусу. Вашингтон и Лондон недовольны

Лондон поддерживает Вашингтон и просит китайские власти предоставить экспертам ВОЗ полный доступ к нужным данным, в том числе связанным с ранними случаями коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, что ранее в Китай прибыла комиссия ВОЗ. Представители комиссии должны установить правду о происхождении коронавируса, а также оценить первые действия властей Китая.

Однако, как передаёт Wall Street Journal, в Китае у экспертов ВОЗ практически сразу же возникли сложности: им не дали доступ к некоторым документам, касающихся больных, а также "необработанным" китайскими экспертами данным по коронавирусу.

"Команде ВОЗ не разрешили просматривать необработанные данные ретроспективных исследований, которые могли бы позволить им провести собственный анализ того, насколько рано и насколько широко вирус начал распространяться в Китае", — пишет wsj. com.

Администрация Байдена, узнав о ситуации, потребовала от Китая "прозрачности" и сообщила: в Вашингтоне будут настаивать на получении членами комиссии всех нужных данных.