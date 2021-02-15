Повод для озабоченности: глава МИД Финляндии готов обсуждать Навального

В числе прочих тем, которые обсудят главы МИД России и Финляндии, может оказаться и проблема Алексея Навального. Поговорить об оппозиционере захотела финская сторона.

Напомним, что 15 февраля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто прибыл с визитом в Санкт-Петербург. Он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для переговоров по ключевым вопросам сотрудничества двух стран.

"Как известно, в последнее время у нас были поводы для озабоченности: "отравление" Алексея Навального с использованием химического оружия, полученное им наказание в виде лишения свободы, также действия российских властей во время демонстраций, акций протеста. Наверное, об этом мы тоже будем говорить", — сообщил Хаависто в самом начале переговоров.

Политик отметил, что очень важно сохранять "добрую атмосферу" и обмениваться мнениями по вопросам, на которые стороны смотрят по-разному.