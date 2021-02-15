Утром в Горловке в автомобиле одного из командиров Народной милиции Донецкой народной республики сработало взрывное устройство.
Уточняется, что взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. В связи с происшествием, возбуждено уголовное дело по статье "теракт".
"Пострадавший военнослужащий госпитализирован с ранениями средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР — "террористический акт". Ведутся следственные действия", — рассказали пресс-службы МГБ ДНР.
Одинокий актёр, исполняющий в популярном сериале роль патологоанатома, ушёл из жизни 13 февраля.