Покушение на комбата Народной милиции ДНР считают терактом

Утром в Горловке в автомобиле одного из командиров Народной милиции Донецкой народной республики сработало взрывное устройство.

Уточняется, что взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. В связи с происшествием, возбуждено уголовное дело по статье "теракт".