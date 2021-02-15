Токио: по вопросу Курил мы продолжим "настойчивые переговоры"

Несмотря на все проблемы, обсуждения статуса Курил с Россией будет продолжено, уверены в Японии. О планах на переговоры рассказал генеральный секретарь правительства страны Кацунобу Като.

Выступая на пресс-конференции, Като подчеркнул: даже поправки в Конституцию РФ не остановят Токио от продолжения беседы.

"Мы по-прежнему намерены вести настойчивые переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в подписании мирного договора после решения территориальной проблемы", — заявил Като.

Политик ссылается на давнюю проблему в отношениях двух стран: неподписанный мирный договор. На текущий момент существует декларация от 1965 года, которую ранее занимавший премьерское кресло Синдзо Абэ хотел бы расширить именно до мирного договора.

Ранее своим мнением о ситуации поделились простые японцы, которые предложили оригинальное решение вопроса: создание на островах зоны "нейтральной территории".