"Незабываемый" президент: почему Байден продолжит говорить о Трампе

Трамп оправдан, "спектакль окончен", дело закрыто: американская пресса могла бы наконец свободно выдохнуть. Но история только начинается: Трамп останется важной фигурой на политической шахматной доске, даже не участвуя в "игре" лично.

Байден и его помощники будут продолжать использовать Трампа в качестве "прикрытия", то есть продолжат тактику противопоставления политик. Об этом сообщают для Politico источники из Белого дома.

"Команда Байдена извлекла урок из ситуации 2009 года. Тогда Обама и Байден (бывший вице-президентом) пришли к выводу, что им не удалось защитить свою политику от критики со стороны республиканцев, в том числе от критики бывшего вице-президента Дика Чейни. По их мнению, эта критика привела к огромным потерям демократов на промежуточных выборах 2010 года", — пишут в Politico.

В некотором смысле американские избиратели выбрали Байдена как противоположность Трампу. И Байден этим воспользовался: он критиковал работу Трампа в том числе по вакцинации населения США, иммиграционным вопросам и взаимодействию с Россией.

"Они пытаются нарисовать правительственный контраст, моральный контраст, контраст ценностей. И в то же время они будут стараться держаться выше ситуации, в которой Байден противостоит Трампу, то есть возникает личностный конфликт", — пишет Роберт Гиббс, бывший пресс-секретарь Белого дома.

Проблема данной политики заключается в одном: Трамп тоже может воспользоваться потоком обвинений и развернуть его в свою пользу на следующих выборах. У команды бывшего президента огромный опыт работы с социальными сетями и СМИ — а блокировки Трампа только подлили масла в огонь интереса к нему.

СМИ уточняют, что команда Байдена понимает риск, так что будет работать по такому "шаблону" не очень долго - примерно пару месяцев, но точно не в 2022 году.