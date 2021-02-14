Президент России Владимир Путин не исключил блокировку зарубежных IT-гигантов, если они предпримут враждебные шаги.
Глава государства отметил, что российские чиновники не планируют создавать проблемы отечественным пользователям.
"Мы не будем ничего сворачивать до тех пор, пока у нас не будет своего. И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций", — отметил Путин.
США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.