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Путин допустил блокировку зарубежных IT-гигантов

Мир

Президент России Владимир Путин не исключил блокировку зарубежных IT-гигантов, если они предпримут враждебные шаги.

Глава государства отметил, что российские чиновники не планируют создавать проблемы отечественным пользователям.

"Мы не будем ничего сворачивать до тех пор, пока у нас не будет своего. И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций", — отметил Путин.

Автор: Алексей Корнеев
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