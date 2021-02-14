Илон Маск хочет пообщаться с Путиным в Clubhouse

Президент России Владимир Путин получил приглашение в набирающую популярность соцсеть Clubhouse от американского предпринимателя Илона Маска.

Маск отметил, что пообщаться с российским лидером для него было бы большой честью.