Российский лидер Владимир Путин пообещал, что Россия не бросит Донбасс.

По его мнению, в сложившейся ситуации необходимо тщательно подумать о последствиях, прежде чем принять какое-либо решение.

"Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами — я говорю на наших с вами, потому что вы — четвертая власть — на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом.

И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", — отметил глава государства.