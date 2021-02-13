Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о "невыполнимости" минских договоренностей.

Его слова прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек, напомнив, что Украина неоднократно показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений.

"Для подготовки общественного мнения будут работать только "свои" телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол", — считает политик.

"Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять все равно придется, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе", - добавил Бальбек.